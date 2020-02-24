شكرا لقرائتكم وزير الرياضة ينتقد مواعيد قمتي الأهلي والزمالك في السوبر والدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال صبحي أن الباب مازال مفتوحا لإقامة القمة في موعدها ومشاركة الزمالك حفاظا على سمعة مصر الكروية مشيرا إلى أنه لم يتدخل بشكل مباشر لأن هناك اتحاد كرة مسئول عن إدارة اللعبة وأنه لا لم يتدخل حتي لا يقال أن هناك تدخل حكومي ولكن سيكون هناك تدخل في الوقت المناسب .
وتطرق وزير الرياضة إلى العقوبات التي وصدرتها لجنة الانضباط على لاعبي الاهلى والزمالك مؤكدا أن هناك لجنة تدير الاتحاد ولها كافة الصلاحيات حتي انتهاء مهمتها في شهر يوليو المقبل وبعدها سيكون هناك اتحاد شرعي لإدارة اللعبة .
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