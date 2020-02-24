شكرا لقرائتكم إلغاء مباراة النصر والنجوم بالقسم الثاني بسبب الأمطار .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد يوسف حكم مباراة النصر والنجوم إلغاء المباراة بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت علي أرض الملعب. وكان النصر سيواجه النجوم ضمن الجولة السادسة عشر بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية . ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة من قبل لجنة المسابقات . وكان سيد عيد المدير الفني للنصر قد اعلن تشكيل فريقه وجاء كالتالي Advertisements عصام سعد في حراسة المرمى وحمودة سمير وأسامه الليبي وعبد الناصر اوشا ومحمود السيد وأحمد حسين وأحمد خليل وأحمد داهش ومؤمن عاطف وبابا ابراهيم فاي ومحمود السيد فيما جاء تشكيل النجوم كالتالي محمد شحات في حراس المرمي وأحمد غريب وسيد جاد وأحمد ايمن ومحمد مصطفي ومصطفي محمد السعدني وحسن علي واسلام محمد ومصطفي جميل وجرجس مجدي وحسين حمدي . ويدير اللقاء تحكيميا محمد يوسف حكم ساحة وخالد السيد مساعد اول واحمد مشرف مساعد ثاني وربيع ناجح ومراقب الحكام احمد رشاد ومراقب الحكام حمدي رضوان ويحتل النصر المركز الثامن ب 19 نقطة فيما يحتل النجوم المركز الخامس ب21 نقطة.

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