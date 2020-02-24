شكرا لقرائتكم مصطفى محمد ملوحا بغيابه عن القمة: "الجو سقعه اوووي في البيت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الأوليمبي، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، تغريدة منوها عن إمكانية عدم مشاركته في مباراة القمة، التي تجمع الأهلي والزمالك في تمام السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكتب مصطفى محمد على تويتر: الجو سقعه اوووي في البيت.

جاء قرار مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بخوض مباراة الأهلي بمجموعة من الناشئين حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة خصم النقاط من مسابقة الدوري الممتاز، وأكد مصدر مسئول داخل الزمالك أنه يتم تجميع عدد من لاعبي الناشئين فى الفرق المختلفة بالنادى خاصة فريق الأبيض مواليد 1999، بعد اتخاذ قرار بذهاب الناشئين لخوض مباراة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز.

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ويقود الفريق الأبيض خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

ويتواجد من لاعبي الفريق الأول للزمالك مع الناشئين في مباراة القمة محمد صبحي حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع فيما سيكون باقي الفريق من لاعبي فريق الناشئين بالنادي.

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.

ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.