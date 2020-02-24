شكرا لقرائتكم الزمالك يتراجع عن تواجد ثلاثي كبار في تشكيل القمة وفهيم ينضم للجهاز الفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسؤولو نادي الزمالك، عدم مشاركة أي لاعب من الثلاثي محمد صبحي حارس المرمى ومحمد عبد السلام مدافع الفريق الأول وأحمد عيد الظهير الأيمن مع فريق الناشئين في مباراة القمة المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتراجع مسئولو الزمالك عن مشاركة الثلاثي الكبار في مباراة القمة، خوفا من تعرض أي لاعب للإصابة ومنحهم راحة مع باقي لاعبي الفريق، استعدادا لمواجهة الترجي التونسى في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

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وقرر مسئولو الزمالك ضم عمرو فهيم للجهاز الفني الخاص بالمباراة بصحبة أحمد عبد المقصود وأحمد عبد الرؤوف .

جاء قرار مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بخوض مباراة الأهلى بمجموعة من الناشئين حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة خصم النقاط من مسابقة الدورى الممتاز، وأكد مصدر مسئول داخل الزمالك أنه يتم تجميع عدد من لاعبى الناشئين فى الفرق المختلفة بالنادى خاصة فريق الأبيض مواليد 1999، بعد اتخاذ قرارًا بذهاب الناشئين لخوض مباراة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز.

وتنص عقوبة الانسحاب من أى مباراة من مسابقة الدورى الممتاز، لاعتبار الفريق المنسحب مهزومًا بنتيجة 2 / 0، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده فى نهاية الموسم.