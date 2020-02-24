شكرا لقرائتكم محمد صبحي حارسا لمرمى الزمالك أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر أحمد عبد المقصود مدرب فريق مواليد 2001، الذي يقود الفريق الأبيض امام الأهلي اليوم في قمة الدوري المؤجلة من الأسبوع الرابع على الدفع بالحارس الصاعد محمد صبحي احتياطي الفريق الأول امام الأهلي في المباراة التي يحتضنها استاد القاهرة.

كما قرر المدير الفني للزمالك اليوم في مواجهة الأهلي على الدفع بأحمد عيد، أحد الوجوه الصاعدة للفريق الأول بالزمالك، في مركز الظهير الأيمن امام الأهلي.

ويقود محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول، دفاعات الزمالك في القمة.

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وكان الزمالك قد استقر على خوض القمة بريق مختلط من الناشئين مواليد 99، و2001، ويقودهم فنيا أحمد عبد المقصود.

وتحفظ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خوض القمة، التي يتطلع فيها الأهلي للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدوري، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلي أي مباراة حتى الآن.

ورغم مطالبة الزمالك بالتأجيل، إلا أن المباراة فرصة للفارس الأبيض لتأكيد تفوقه على الأهلي بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلي في الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض في إحياء آماله في المنافسة على لقب الدوري الذي يُغازل الأهلي.