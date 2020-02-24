شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. دقيقة حداد على روح عمرو فهمي فى مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتوفى أمس الأحد عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عاما.

وتولى عمرو فهمي مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمراني قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

تخرج فهمي من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

وفى السطور التالية نرصد 10 معلومات عن الشاب المصري الراحل:

- رحل عمرو فهمي عن عمر يناهز 37 عاما وهو من مواليد حي الزمالك بالقاهرة.

- كان الراحل ينتمي لأسرة أهلاوية عريقة، حيث إن جده هو المهندس مراد فهمي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر ومدرب منتخب مصر وسكرتير الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وهو المصري الوحيد الحاصل على وسام الأستحقاق من الفيفا.

- عمرو فهمي خلف والده مصطفى فهمي فى منصب سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي عين فيه عام 1982، واستمر فيه 28 عاماً ليتركه كمدير لقطاع المسابقات للفيفا.

Advertisements

- تخرج فهمي فى قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، نجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006.

- التحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

- عمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم أفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين.

- تم تعيينه مديرا لبطولتي كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

- كان له دور كبير فى إنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015 بعد نقلها من المغرب لغينيا الاستوائية في اللحظات الأخيرة.

- رفع عمرو فهمي عدة دعاوى ضد أحمد أحمد، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، متهما إياه بالفساد المالي والإداري.

- أعلن الترشح لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" المحدد لها عام 2021، وكان شعار حملة عمرو فهمي يشمل مكافحة الفساد وتطبيق الاحترافية في الكرة الافريقية.