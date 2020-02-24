شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس خوض قمة الدوري ضد الأهلي بالناشئين لتجنب خصم النقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فى الوقت الحالى، خوض مباراة الأهلى المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، بمجموعة من الناشئين حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة خصم النقاط من مسابقة الدورى الممتاز.

أكد مصدر مسئول داخل الزمالك لـ "الخليج 365"، أنه يتم تجميع عدد من لاعبى الناشئين فى الفرق المختلفة بالنادى خاصة فريق الأبيض مواليد 1999، تحسبًا لإصدار مرتضى منصور، قرارًا بذهاب الناشئين لخوض مباراة الأهلى فى قمة الدورى الممتاز.

وتنص عقوبة الانسحاب من أى مباراة من مسابقة الدورى الممتاز، لاعتبار الفريق المنسحب مهزومًا بنتيجة 2 / 0، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده فى نهاية الموسم.

وكان مجلس إدارة الزمالك، قد قرر مساء أمس الأحد، بالإجماع عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الأبيض عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قد اتخذت عدد من القرارات على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك، فى السوبر المصرى الأخيرة وجاءت على النحو التالى:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد محمد بن زايد، بأبو ظبى بالإمارات، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الزمالك العديد من اللقاءات على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة.