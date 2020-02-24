شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن انسحابه من المشاركة في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور عبر موقع النادي الرسمي عدم استكمال مباريات الدوري المصري لكرة القدم مرجعاً ذلك إلى وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

ويأتي هذا في الوقت الذي دخل فيه الفريق معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الاثنين باستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وكان الزمالك توج بلقب السوبر المصري يوم الخميس في الإمارات عقب فوزه على الأهلي 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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وقررت لجنة الانضباط السبت في اجتماعها إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما قررت اللجنة إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وغرمت اللجنة كلاً من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.