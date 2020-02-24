شكرا لقرائتكم زياش: أرغب في تحقيق أشياء عظيمة بقميص تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المغربي حكيم زياش، لاعب فريق آياكس أمستردام الهولندي، والذي وقع عقدا مع تشيلسي الإنجليزي للانضمام إليه بداية الموسم المقبل، إنه يتطلع لتحقيق أشياء عظيمة مع فريقه الجديد، وذلك بعد اتفاقه على شروطه الشخصية مع النادي اللندني.

وسينضم المهاجم المغربي "26 عاما"، والذي كلف تشيلسي مبلغ 40 مليون يورو (3ر43 مليون دولار)، إلى الفريق في الأول من يوليو المقبل، بعد إنهاء الموسم مع فريقه الحالي أياكس.

وقال زياش في تصريحات للموقع الرسمي لنادي تشيلسي: أنا مسرور وفخور بأنني وقعت على الانضمام إلى ناد عملاق مثل تشيلسي. أتطلع للموسم المقبل، وأتمنى أن نستطيع تحقيق أشياء عظيمة معا.

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وقالت مارينا غرانوفيسكايا مديرة النادي اللندني، إن زياش كان الهدف الرئيسي للفريق في سوق الانتقالات.

وتابعت: كان زياش دائما واحدا من أخطر المهاجمين في أوروبا في السنوات الأخيرة، وتابعنا ذلك بشكل مباشر في مواجهتنا أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت: نتمنى لحكيم وأياكس كل التوفيق حتى بقية الموسم، ونحن نتطلع للترجيب به في ستامفورد بريدج هذا الصيف.

وساهم زياش في وصول أياكس إلى نهائي الدوري الأوروبي عام 2017، وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما فاز بالثنائية المحلية الدوري والكأس في الموسم ذاته، وفاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الهولندي عام 2018.