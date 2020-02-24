شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي يمنع ضرب الكرة بالرأس خوفاً من "الخرف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحظر أحدث نسخة من تعليمات وإرشادات الاتحاد الانجليزي لكرة القدم على طلاب المدارس الابتدائية (حتى 12 عاما) في إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية ضرب الكرة بالرأس خلال التدريبات حفاظاً على سلامتهم.

وقالت اتحادات إنجلترا واسكتلندا وإأيرلندا الشمالية لكرة القدم في بيان يوم الاثنين إنهم أيضا وضعوا قيودا على ضرب الكرة بالرأس في الفئة العمرية بين 12 و16 عاما على أن يسري هذا القرار على الفور.

وجاءت هذه الخطوات من جانب الاتحادات البريطانية للعبة الشعبية عقب دراسة أشرفت عليها في العام الماضي جامعة غلاسجو حول المخاطر الصحية على اللاعبين المحترفين. وكشفت الدراسة عن تعرض لاعبين محترفين سابقين لمخاطر أكبر للإصابة بالخرف.

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وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن القواعد الجديدة ستطبق على الفور، لكنه لن يوصي بحظر ضربات الرأس في مباريات فئات الشباب.

وقال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: هذه القواعد الجديدة هي تطوير لقواعدنا الحالية وستساعد المدربين والمدرسين على تقليل ضرب الكرة بالرأس والتخلص من تكرار هذه الممارسة غير الضرورية في صفوف صغار السن.

وأكد الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أن هذه التعليمات الجديدة تتوافق مع لوائح اللجنة الطبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تخطط لإصدار تعليمات مماثلة على المستوى الأوروبي في وقت لاحق من العام الحالي.