3 تعديلات منتظرة.. تشكيل الأهلى أمام الزمالك اليوم في مباراة القمة.. واستدعاء لاعبي الفارس الأبيض للتواجد داخل النادى

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراته أمام الزمالك في الدوري.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة مساء اليوم الاثنين، مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

ويتجه فايلر لإجراء 3 تعديلات على تشكيل الفريق أمام الزمالك.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي عودة أيمن أشرف لمركز قلب الدفاع، بجانب الاستعانة بوليد سليمان أساسياً في وسط الملعب، وإشراك مروان محسن مهاجماً. حسبما نشر موقع "فالصو".

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول.

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خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان.

الهجوم: مروان محسن.

وكشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أن الجهاز الإدارى للفريق، أرسل رسائل إلى لاعبي الفريق، من أجل التواجد في مقر النادي على وجه السرعة، للاجتماع مع رئيس القلعة البيضاء.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، على أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، يتواجد داخل النادي حاليا، وينتظر وصول اللاعبين.

وينتظرالجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، القرار النهائي الخاص بخوض مباراة القمة أمام الأهلي، المحدد له السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري.

وكان رئيس الزمالك، قد أعلن أمس أن الفريق لن يكمل أي بطولة تحت قيادة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها بـ"غير الشرعية"