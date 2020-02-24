وصول أتوبيس مهمات النادي الأهلي إلى استاد القاهرة.. والزمالك لم يحضر أحد



أحمد أبو عقيل

وصل منذ قليل الأوتوبيس الخاص بالنادي الأهلي الذي يحمل مهمات اللاعبين إلي استاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءا.

وأفاد مراسل قناة أون سبورت أن إدراي وعمال النادي الأهلي وصلوا إلى ملعب المبارة لتجهيز عرفة الملابس .

وأكد مراسل أون سبورت أنه لم يحضر حتى الأن أي أحد من نادي الزمالك إلى أرض ملعب المباراة.

وأعلن مرتضي منصور في وقت سابق انسحابه من مسابقة الدوري الممتاز وعدم لعب مباراة القمة مع الأهلي نتيجة اعتراضه على قرارات اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة وإيقاف ثلاثة من لاعبيه على رأسهم شيكابالا وعبدالله جمعة وإمام عاشور بعد أحداث مباراة السوبر المصري.

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