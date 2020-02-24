أحمد فهمي يفتح النار على شيكابالا بعد تصرفه المشين: كان نفسك تروح الأهلي وطلبت مني أتوسطلك أيام مجلس محمود طاهر

بعد تصرف محمودعبد الرازق شيكابالا المشين تجاه جماهير الأهلي في الأحداث التي شهدها مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، شن الفنان أحمد فهمي هجوما شديد على لاعب الزمالك

واتهم أحمد فهمي، شيكابالا قائد نادي الزمالك، بإثارة الفتنة بين جماهير الأهلي والأبيض على خلفية أحداث لقاء السوبر المصري أمس الخميس، ودخول لاعبي القطبين في خناقة شوارع على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وكتب فهمي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي: "احترم نادي الزمالك طبعًا واحترم رموزهم ومعظمهم أصدقائي كابتن حسن شحاتة وحازم إمام وكتير غيرهم، لكن تحاول تستخف بجمهور الأهلي عشان تأخذ بنط، لا تعالى أنا أقولك رغم أنك حبيبي، متضحكش على جماهير الأبيض المحترمة والكبيرة لأنك زيك زي كهربا كان نفسك تبقى في الأهلي بس الفرق الوحيد أن كهربا كان مرحب بيه".

وأضاف: "بنفسي اتوسطلك وقت مجلس مهندس محمود طاهر عن طريق الدكتور هشام العامري عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت دا بناء على رغبتك وطلبي قوبل بالضحك مش بس بالرفض، مع العلم أنك مضيت مرة زمان أوي قبل الواقعة دي؟، تفتكروا حسام عاشور ممكن يعمل كدا؟، تفتكوا عماد متعب اللى كان بيتشتم لا أمة وبيته وبيتعمل علية دخلات عمرة عمل كدا؟.. تفتكروا حازم إمام ممكن يعمل كدا؟ ممنوع اللى حصل امبارح دا تحت أي ظرف لا تجاه جمهور الأهلي الكبير ولا جمهور الزمالك الكبير".

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وتابع: "العامري شاهد على الحدث وعشان الكلام كلام جد ومبهزرش مبروك يا عم انت وهو للزمالك مع أن عمري ما عملتها".

وكان شيكابالا قد استفز جماهير الأهلي عقب فوز الزمالك أمس، بكأس السوبر المحلي بضربات الترجيح.

الجدير للذكر أن شيكابالا كان قريبا من الانتقال للأهلي في وقت سابق، بعدما نشبت أزمة مع فريقه باوك اليوناني، وبالفعل وقع الغزال الأسمر للمارد الأحمر، بسبب تجاهل إدارة الزمالك له.