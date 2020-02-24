ميسي في معقل مارادونا!

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تختلف الاراء حول هوية افضل لاعب في العالم على مر الازمنة. هل هو البرازيلي بيليه، الارجنتيني دييغو مارادونا او مواطنه ليونيل ميسي؟ الا في مكان واحد وتحديدا مدينة نابولي الايطالية اذ سيبقى مارادونا الافضل دائما، وحيث سيخوض ميسي الثلاثاء اول مباراة على ملعب سان باولو في مسيرته عندما يقود فريقه برشلونة الإسباني في مواجهة الفريق الجنوبي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

ويقول ماسيمو فينياتي الذي عملت والدته طباخة لمارادونا خلال السنوات السبع التي قضاها مدافعا عن الوان نادي المدينة الجنوبية، ويملك متحفا خاصا بالنجم الارجنتيني، لوكالة فرانس برس "ستكون لحظة مميزة رؤية ميسي على ملعب سان باولو بطبيعة الحال، لكن مارادونا يبقى الاعظم دائما".

لا يمكن رؤية مدينة اخرى غير نابولي ارتبط ملعبها باسم لاعب. فسان باولو هو ملعب مارادونا، ومنزله. ولم يخض ميسي فيه اي مباراة حتى الان.

وتطرق ميسي الى هذا الامر في حديث لصحيفة "موندو ديبورتيفو" هذا الاسبوع بقوله "منذ فترة وانا ارغب بالذهاب للعب في هذا الملعب لكن الفرصة لم تتح امامي في السابق. لقد اتت الان وانا اتطلع قدما لعيش هذه التجربة لانها ستكون رائعة".

قبل ميسي، زار ملعب ساو باولو لاعبون ارجنتنيون عدة وقد فهموا الشعبية الهائلة التي يحظى به الولد الذهبي "ال بيبي دي اورو" والتي وضعت في مصاف الالهة ولخص ذلك مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي سيرخيو اغويرو بقوله "الجميع كانوا يتحدثون عنه، لقد فهمت بانه يعتبر إلها هنا".

وكان لسان حال مهاجم ميلان وانتر ميلان وبارما السابق هرنان كريسبو مماثلا بقوله "لقد بكيت من شدة التأثر في المرة الاولى التي جئت فيها الى هنا".

اما مهاجم يوفنتوس الحالي ونابولي سابقا غونزالو هيغواين فقال بدوره "انتابتني قشعريرة عندما فكرت بان مارادونا لعب هنا".

لا احد من اللاعبين السالفين يملك هالة مارادونا، لكن هذه الشهادات التي ادلوا بها تؤكد ان الملعب الواقع في حي فيوريغروتا ومدينة نابولي عموما لم تعد كما كانت منذ فترة السنوات السبع التي قضاها مارادونا في صفوف فريق المدينة (1984-1991).

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ويقول فينياتي "مارادونا في نابولي هو مثل القديس سان جينارو" العجائبي والذي يعتقد بان دمه يرشح ثلاث مرات في كل عام بفضل صلوات المؤمنين به.

وتظهر صور اللاعب صاحب الرقم 10 سابقا على معظم جدران المدينة ويقوم كثيرون برحلات لرؤية خصلة من شعره التقطت من مقعد في كرسي على متن طائرة عائدة من تورينو وقد وضعت الخصلة على مذبح حرفي صغير في مقهى نيلو في وسط المدينة.

ويؤكد برونو ألسيد مدير المقهى في تصريح سابق لوكالة فرانس برس بان "دييغو مارادونا جعلنا نعيش اشياء لا يمكن لاي شخص ان يتصورها".

-"لو تدرون ما فاتكم..."-

تأليه مارادونا في نابولي قوي لدرجة انه يقال ان "سانتا (القديس) مارادونا" يتكلم الى الاموات. ففي اليوم التالي من اول لقب لنابولي في الدوري المحلي بقيادة مارادونا عام 1987 (السنة التي ولد فيها ميسي)، تمت كتابة رسالة الى المتوفين قبل تحقيق هذا الانجاز على جدران احدى مقابر المدينة على الشكل التالي "لو تدرون ما فاتكم...".

اما بالنسبة الى الاحياء، فانهم تهافتوا على شراء تذاكر مباراة الثلاثاء على الرغم من الاسعار المرتفعة لحضورها ما يؤكد ان موهبة ميسي تحظى ايضا بالاحترام في معقل مارادونا.

ويقول قائد نابولي لورنتسو اينسيني لشبكة "سكاي سبورتس" الايطالية "يملك ميسي فنيات لا أحد يملكها. لا يمكن مقارنته باحد في المواجهات الفردية. انه خجول جدا واعتقد بان هذا الامر يشعره بالفرح. انه بطل ايضا خارج المستطيل الاخضر".

وعندما سئل عن مقارنته بمارادونا أجاب بلا تردد "بعد مارادونا، ميسي هو اقوى لاعب في العالم. مارادونا دائما في المركز الاول".