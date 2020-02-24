فيروس كورنا يرجئ انطلاق الدوري الكوري الجنوبي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الاثنين عن إرجاء انطلاق الدوري المحلي الذي كان مقررا نهاية الاسبوع، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل سريع في البلاد في الايام القليلة الماضية.

وجاء في بيان الاتحاد عقب اجتماع طارئ لمجلس الادارة "قررت رابطة الدوري الكوري الجنوبي تأجيل انطلاق الدوري الكوري الجنوبي لعام 2020 مؤقتا الى حين تلاشي انتشار الوباء".

وتابع "إنه إجراء لحماية صحة وسلامة المواطنين ولاعبينا من وباء كوفيد-19 الذي دخل في مرحلة خطيرة".

وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات الموسم الجديد بمشاركة 12 ناديا نهاية الاسبوع الجاري.

أصبحت كوريا الجنوبية الاثنين ثاني أكثر البلدان تأثرا بفيروس كورونا خارج الصين بعد أن ارتفع العدد الى 833 حالة وسبع وفيات، بعد تسجيل 161 اصابة جديدة في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة. ونظرا للوتيرة المتسارعة، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي الاحد حال التأهب القصوى في البلاد.

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ولم يعلن الاتحاد الآسيوي للعبة عما إذا سيؤثر تأجيل انطلاق الدوري الكوري على منافسات دوري ابطال آسيا الذي تنافس فيه اربعة اندية كورية.

وبات الدوري الكوري الجنوبي آخر البطولات والاحداث الرياضية الذي يقع ضحية فيروس كورونا الذي انتشر في ما يقارب 30 دولة حول العالم، بعد أن أرجئت جائزة الصين الكبرى في الفورمولا واحد التي كانت مقررة في 19 أبيرل/نيسان المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن إرجاء مباريات دوري ابطال اسيا التي تأخذ الاندية الصينية طرفا فيها الى شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. كما أعلن تأجيل مباريات اندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي حتى نيسان/ابريل المقبل.

كما اضطر الاتحاد الى إرجاء كاس آسيا لكرة القدم داخل الصالات "فوتسال" الى موعد يحدد لاحقا، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 شباط/فبراير الجاري والثامن من آذار/مارس المقبل.

هذا وأرجأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في آذار/مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى آذار/مارس 2021.