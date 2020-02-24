شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إلغاء مباراة النصر والنجوم بالقسم الثاني بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد يوسف حكم مباراة النصر والنجوم إلغاء المباراة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على أرض الملعب.

كان النصر سيواجه النجوم ضمن الجولة السادسة عشر بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة من قبل لجنة المسابقات .

وأعلن سيد عيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه وجاء كالتالي: عصام سعد في حراسة المرمى وحمودة سمير وأسامه الليبي وعبد الناصر اوشا ومحمود السيد وأحمد حسين وأحمد خليل وأحمد داهش ومؤمن عاطف وبابا إبراهيم فاي ومحمود السيد.

فيما جاء تشكيل النجوم كالتالي:

محمد شحات في حراس المرمي وأحمد غريب وسيد جاد وأحمد أيمن ومحمد مصطفي ومصطفي محمد السعدني وحسن علي وإسلام محمد ومصطفي جميل وجرجس مجدي وحسين حمدي .

ويدير اللقاء تحكيميًا محمد يوسف حكم ساحة وخالد السيد مساعد أول وأحمد مشرف مساعد ثانٍ وربيع ناجح ومراقب الحكام أحمد رشاد ومراقب الحكام حمدي رضوانز

ويحتل النصر المركز الثامن بـ19 نقطة فيما يحتل النجوم المركز الخامس بـ21 نقطة.



الحكام يعاينون الملعب

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الغاء مباراة النجوم والنصر



حكام مباراة النجوم والنصر



مباراة النجوم والنصر

تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بإقامة ست مواجهات غاية في القوة والندية سواء في القمة أو المؤخرة، حيث يستضيف سيراميكا كليوباترا المتصدر على ملعبه بالسويس نظيره القناة المترنح في لقاء صعب لأصحاب الأرض الغائبين عن الإنتصارات منذ فترة.

يدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء في المركز الأول برصيد 30 نقطة، بينما يحتل القناة المركز السابع برصيد 20 نقطة في لقاء يبحث فيه هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لتحقيق الثلاث نقاط والابتعاد بالصدارة بعد اقتراب الثنائى الداخلية وبتروجت من الفريق.

في ذات السياق يستضيف الداخلية بقيادة هشام زكريا صاحب المركز الثانى برصيد 25 نقطة فريق الترسانة في المباراة الأولى لشاكر عبد الفتاح مديرا فنيا للفريق والذى يحتل المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة في لقاء صعب للضيوف الساعين نحو إنقاذ الموقف والهروب من مؤخرة الجدول بعد تغيير خمس مدربين في الموسم الحالي على أمل تحسن النتائج.

كما يواجه بتروجت على ملعبه باستاد بتروسبورت نظيره الزرقا صاحب المركز الأخير في لقاء سهل نسبيا للفريق البترولى صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة ، كما يستضيف جمهورية شبين صاحب المركز السادس برصيد 20 نقطة مع كوكاكولا صاحب المركز التاسع برصيد 17 نقطة في لقاء صعب للفريقين الباحثين عن الثلاث نقاط للإبتعاد عن منطقة الهبوط.