شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الزمالك سيواجه الأهلي بالناشئين وهيبوظ الماتش فى أول 5دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين عن مخطط نادى الزمالك الذى ينوى تنفيذه خلال مواجهة الأهلى، المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة فى بطولة الدورى العام.

وكتب عمر ربيع ياسين، عبر صفحته الرسمية على فيس بك، "الوضع الحالى فى نادى الزمالك بيتم تجميع فرق الناشئين فى النادى بين مواليد ٩٩ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ والمدرب هيكون الكابتن أحمد عبد المقصود مدرب فريق ٢٠٠١.. والسيناريو اللى هيطبق فى المباراة أول ٥ دقائق ٣ تغيرات وبعد كده ٣ إصابات والمباراة تنتهى وتبوظ وتخلص لصالح النادى الأهلى و٣ نقط أيا كان أيه النتيجة".

ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.

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