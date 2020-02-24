شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: يحق للزمالك خوض مباراة القمة بفريق الشباب وفقا للائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه يحق لنادى الزمالك خوض مباراة القمة الليلة أمام النادى الأهلى باستاد القاهرة بفريق الشباب، لأن اللائحة تمنحه هذا الحق ولا يوجد ما يمنع ذلك.

وترددت أنباء قوية داخل نادى الزمالك، خلال الساعات الماضية، عن وجود اتجاه لخوض مباراة اليوم أمام الأهلى بفريق الشباب مواليد 99.

من ناحية أخرى، نظمت إدارة العلاقات العامة باتحاد الكرة رحلة لطاقم الحكام الليتوانى لإدارة مباراة القمة الليلة بين الأهلى والزمالك فى الأهرامات وأبو الهول، لتعريف الطاقم بالمعالم السياحية فى مصر. ومن المقرر أن يتوجه الطاقم الليتوانى إلى استاد القاهرة عقب تناول وجبة الغداء، حيث تقام المباراة فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

وأعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن طاقم الحكام الليتوانى الذى سيدير مباراة الأهلى مع الزمالك اليوم الاثنين ضمن مسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:

جيديميناس ماسيكا .. حكم ساحة

فيتوتاس سميكوس .. مساعد أول

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كاسلوسكاس .. مساعد ثان

دوناتاس رامساس .. حكم رابع

و استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على الإطاحة بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية من منصبه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أزمة مباراة السوبر الأخيرة وغيابه عن اللقاء بعدما كلفه مسئولو الجبلاية بمهمة مراقبة حكام السوبر.

ويتواجد جمال الغندور فى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وهو ما رفضه اتحاد الكرة، وطالب الغندور بالعودة من السعودية إلا أنه رفض وتمسك بالتواجد فى السعودية.

وتسود حالة من الغضب الشديد ضد الغندور منذ فترة داخل اللجنة الخماسية، بداية من أزمة القائمة الدولية للحكام والتى خدع فيها الغندور اللجنة، وقال إن الاختيار تم بناء على الترتيب الأبجدى، قبل أن يثبت عكس ذلك وهو ما جعل اللجنة تفكر فى الإطاحة به، بجانب التراجع المستمر لمستوى الحكام هذا الموسم، لدرجة أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قال فى تصريحات تليفزيونية إن هذا الموسم هو الأسوأ تحكيميا فى التاريخ.

وجاءت أزمة مباراة السوبر الأخيرة، لتضع المسمار الأخير فى نعش الغندور، بعدما رفض مهمة مراقب الحكام فى مباراة السوبر، ما دفع اتحاد الكرة لتعيين منسق إماراتى، حيث تشاور أعضاء الجبلاية فى الأمر واتفقوا بالإجماع على الإطاحة به لاسيما وأنه سافر للسعودية دون إذن من الاتحاد ورغم علمه برفض اللجنة لقرار سفره.