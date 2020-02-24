شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يسجل الانسحاب الأخير قبل مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عدم استكمال مباريات الدورى فى وجود اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وذلك قبل مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها اليوم الاثنين باستاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة، اعتراضا على عدم شرعية اللجنة الخماسية بالاتحاد الكرة.

وتنص لائحة الانضباط في المادة 21 منها، على أنه يعاقب كل فريق انسحب أو لوح بالانسحاب من أي مباراة أو بطولة ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، بـ14 عقوبة أو أيًا منها وفق ما تراه وتقرره اللجنة.

لمعرفة كيف سجل الأهلي الانسحاب الأخير قبل مباراة القمة الليلة أمام الزمالك عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

وتنتظر الجماهير بشوق كبير قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، غير أن الناديين ليسا متأكدين من خوض المباراة حتى الآن.

Advertisements

وأكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، في تصريحات تلفزيونية أنه في حالة غياب الزمالك عن المباراة، سيتم اعتبار الأهلي فائزا بالمباراة، مع خصم 6 نقاط من الفريق الأبيض، وفقا لما تنص عليه لوائح المسابقة.

ومن المقرر أن يتوجه لاعبو الزمالك الآن إلى مكتب مرتضى منصور، بمقر الزمالك بميت عقبة، لتسجيل بيان عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى فى حضورهم.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد محمد بن زايد، بأبو ظبى بالإمارات، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال.