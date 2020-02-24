شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: لم أتدخل فى قرارات "الانضباط".. والعقوبات رادعة بسبب الإساءة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، على الاستقلالية التامة لقرارات لجنة الانضباط والأخلاق. وقال فضل، إن قرارات لجنة الانضباط مستقلة ولا يحق لأعضاء فى اللجنة الخماسية التدخل فيها، مضيفا، "لا صحة لما تردد عن تدخلى فى قرارات لجنة الانضباط الخاصة بمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك".

وأضاف فضل، فى تصريحات للموقع الرسمى لاتحاد الكرة، "أكرر أن المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط هو من اتخذ العقوبات على لاعبى الأهلى والزمالك وليس أنا، ومن الطبيعى أن تكون العقوبات رادعة بسبب الإساءة لمصر خارجيا، وصعب أن أعقب على قرارات لجنة الانضباط التى تعد أحكام قضائية".

وتابع، "تعاقدنا فى السوبر كان مع مجلس أبو ظبى للإعلام التابعة له قناة أبو ظبى وحصلنا على أسطوانة اللقاء منه، ولقطات المخالفين تم تغطيتها عبر 15 كاميرا من ملعب اللقاء، مؤكداً أن مجلس أبوظبى الرياضى وقناة أبوظبى الرياضية ينتميان لجهة واحدة بدولة الإمارات.

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واصل فضل، "الأسطوانة التى تحتوى على أحداث السوبر موجودة فى مقر الاتحاد لكل من يريد الحصول عليها".

وشدد فضل على أن اللجنة الخماسية تعمل من أجل المصلحة العامة ودون أى انتماءات والدليل الهجوم عليها من الجميع، مؤكدا أنه لا يمكن أن ترضى عقوبات اتحاد الكرة كل الأطراف المعنية.

وقال عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، لم ولن نرضى أن يكون اتحاد كرة القدم المصرى الطرف الأضعف فى المنظومة الكروية.

وكشف فضل عن وجود محاولات لنقل تجربة الإمارات الخاصة برابطة الأندية المحترفة، وأن هناك مناقشات فى الاتحاد المصرى بخصوص إنشاء لجنة الأندية.