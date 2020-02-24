شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يسجل بيان عدم خوض الزمالك مباراة القمة بحضور اللاعبين بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على تسجيل بيان عدم خوض الفريق الأبيض مباراة القمة أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد البيان الذى أصدره مجلس الإدارة بالانسحاب من المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن يتوجه لاعبو الزمالك الآن إلى مكتب مرتضى منصور بمقر النادى بميت عقبة، لتسجيل بيان عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى فى حضورهم.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد قرر مساء أمس الأحد، بالإجماع عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الأبيض عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قد اتخذت عدد من القرارات على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك، فى السوبر المصرى الأخيرة وجاءت على النحو التالى:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من، ياسر إبراهيم وأجاى لاعبا الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد محمد بن زايد، بأبو ظبى بالإمارات، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ينتظر الزمالك العديد من اللقاءات على رأسها مواجهة الترجى التونسى فى ذهاب دور الثمانية من مسابقة دورى أبطال.