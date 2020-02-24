شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الفرصة سانحة لإقامة مباراة القمة حفاظا على سمعة الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، موعد مباراتى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى ثم قمة الدورى المؤجلة من الأسبوع الرابع، مؤكدا أنه يرى أنه كان من الممكن أن يكون هناك تنسيق بصورة أفضل ولكن فى نفس الوقت الوطنية سيكون لها دور فى حل الأزمة، مشيراً إلى أنه يدعم القرار الصحيح الذى ينصب فى مصلحة الوطن.

وقال صبحى، إن الباب مازال مفتوحاً لإقامة القمة فى موعدها ومشاركة الزمالك، حفاظاً على سمعة مصر الكروية، مشيرا إلى أنه لم يتدخل بشكل مباشر لأن هناك اتحاد كرة مسئول عن إدارة اللعبة، وأنه لا لم يتدخل حتى لا يقال إن هناك تدخلا حكوميا ولكن سيكون هناك تدخل فى الوقت المناسب.

وتطرق وزير الرياضة إلى العقوبات التى وصدرتها لجنة الانضباط على لاعبى الأهلى والزمالك، مؤكدا أن هناك لجنة تدير الاتحاد ولها كافة الصلاحيات حتى انتهاء مهمتها فى شهر يوليو المقبل وبعدها سيكون هناك اتحاد شرعى لإدارة اللعبة.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى قررت فى اجتماعها أول أمس، بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت الللجنة، تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

Advertisements

قرارات لجنة الانضباط أثارت حالة من الغضب العارم داخل النادى الاهلى ودعا محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لعقد اجتماع طارئ فى الخامسة مساء اليوم لبحث الرد على هذه القرارات واتخاذ قرارات تُحافظ على حقوق النادى، وقال مصدر فى الأهلى إن المجلس لن يتخذ قراراً بالانسحاب ببطولة الدورى كما تردد خلال الساعات الماضية، لأن اقتراح الانسحاب وعدم استكمال المسابقة لن يُساهم فى حل الأزمة بل سيُزيد الأمور تعقيداً.

وعلى نفس الوتيرة أعلن رئيس نادى الزمالك الدعوة لاجتماع طارئ الأحد لمجلس إدارة النادى لبحث قرارات لجنة الانضباط التى أعلنت مساء السبت وشهدت إيقافه 3 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه، وأن الفريق لن يخوض مباراة القمة أمام الاهلى يوم الاثنين القبل فى بطولة الدورى المصرى .

وأكد مرتضى منصور أنه يرفض نهائياً القرارات التى اتخذت ضد النادى ولاعبيه وشخصه أيضاً و هدد بالانسحاب من بطولة الدورى المصرى الممتاز فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وأضاف مرتضى منصور أن اللجنة تجاوزت اختصاصاتها خاصة وأنه لم يشارك فى المباراة التى شهدت الأزمة واتخذت قرارا ضده دون أن يكون له ذنب فى أى أمر آخر.