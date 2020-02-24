شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الزمالك لن يتوجه إلى استاد القاهرة لخوض مباراة الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الخليج 365 مع أكثر من لاعب داخل نادى الزمالك، وكذلك أكثر من مسئول فنى وإدارى، وأكدوا جميعاً أن الفريق الأبيض لن يتوجه الليلة إلى استاد القاهرة لمواجهة الأهلى فى الدورى العام، وأوضحت المصادر أن إدارة النادى أبلغتهم بأن الفريق لن يلعب المباراة، وأن الزمالك سيواصل استعداداته بشكل طبيعى بداية من الغد لمواجهة الترجى التونسى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد أعلن بالإجماع عدم استكمال مباريات الدورى فى ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الزمالك عبر موقع النادى الرسمى بأنها غير شرعية، وجاء بيان الزمالك رغم دخول الفريق معسكر مواجهة الأهلى.

ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.=

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.