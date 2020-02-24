شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 4 مؤشرات تؤكد إقامة قمة الأهلي والزمالك فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير جميع المعطيات إلى إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى موعدها المقرر السابعة والنصف مساء اليوم، وعدم انسحاب الزمالك من المباراة كما قرر مجلسه أمس الأحد.

وتصاحب المباراة أزمات كثيرة، منها تعرض ناديي الأهلي والزمالك لعقوبات قاسية على خلفية أحداث الشغب فى لقاء السوبر الأخير، إضافة لقرار الزمالك بالانسحاب من القمة، وإصرار الأهلي واتحاد الكرة على خوضها فى موعدها.

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ويتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.

وانتشر رجال الأمن بإستاد القاهرة استعدادا لتأمين مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين والمؤجلة من الجولة الرابعة.

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