تأجيل بداية الدوري في كوريا الجنوبية بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، بعد اجتماع طارئ، تأجيل بدء منافسات الموسم الجديد من المسابقة، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل المتفشي في الصين والذي جرى تسجيل عدد من المصابين به في كوريا الجنوبية.

وكان من المفترض أن تنطلق منافسات الدوري الكوري الجنوبية يوم السبت المقبل لكن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا دفع المسؤولين لاتخاذ قرار التأجيل.

وشهدت كوريا الجنوبية حتى اليوم الاثنين 800 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة بسببه، حسب ما نشرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، حيث أوضحت أن أغلب الإصابات سجلت في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد.

وكانت الرابطة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي بالفعل تأجيل مباراتي دايجو أمام جانجون إف.سي وبوهانج ستيلرز أمام بوسان آي بارك، لكنها أعلنت اليوم تأجيل موعد بدء الدوري بشكل عام ليشمل جميع المباريات.

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كذلك أسفر الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الاثنين عن مطالبة الفرق الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا، بخوض المباريات المقبلة المقررة على ملعبها،بدون حضور جماهيري.

وتأثرت البطولة الآسيوية أيضا بتأجيل مباريات أربعة فرق صينية، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.

وكانت بداية دوري السوبر الصيني قد تأجلت كذلك لأجل غير مسمى، وسيخوض المنتخب الصيني مباراتيه المقبلتين أمام جوام وجزر المالديف في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، في تايلاند بدون حضور جماهيري.

وتأثرت كرة القدم في أوروبا أيضا بانتشار الفيروس، حيث ألغت إيطاليا العديد من المباريات التي كانت مقررة مطلع الأسبوع الجاري من بينها أربع مباريات في دوري الدرجة الأولى، وذلك طبقا لتعليمات من الحكومة الإيطالية من أجل احتواء انتشار الفيروس في الأقاليم الشمالية من إيطاليا، حيث سجلت البلاد أعلى معدلات إصابة بين دول أوروبا.

كذلك جرى إلغاء أو تأجيل أو نقل العديد من الفعاليات الرياضية في الصين ودول أخرى، من بينها سباق فورمولا-1 الصيني وبطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات وتصفيات مؤهلة لعدد من الرياضات في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية "طوكيو 2020".