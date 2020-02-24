اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يرفض حضور مباراة الأهلي والزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مقاطعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم في بطولة

الممتاز لكرة القدم.

ورفض مسؤولو اللجنة الخماسية حضور المباراة المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم

ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري.

وجاء قرار اتحاد الكرة اعتراضًا من على الأحداث التي يشهدها الوسط الرياضي خلال اليومين الماضيين وخاصة بعد مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يرفض حضور مباراة الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا