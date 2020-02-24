اتحاد الكرة يرفض حضور مباراة الأهلي والزمالك

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مقاطعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم في بطولة الدوري المصري

الممتاز لكرة القدم.

ورفض مسؤولو اللجنة الخماسية حضور المباراة المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم

ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري.

وجاء قرار اتحاد الكرة اعتراضًا من على الأحداث التي يشهدها الوسط الرياضي خلال اليومين الماضيين وخاصة بعد مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات .