فهد المولد يعلن موعد عودته للمشاركة في مباريات الاتحاد

أعلن فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي موعد عودته للمشاركة في مباريات الفريق بعد انتهاء فترة إيقافه بسببالعقوبة الموقعة ضده لتعاطي المنشطات .
وقال فهد المولد في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد: "سأعود للتدريباتالجماعية مع الاتحاد في شهر مارس المقبل، استعدادًا للعودة إلى الملاعب في شهر مايو".
وأضاف: "ستشهد مواجهة الاتحاد أمام النصر يوم 12 مايو المقبل عودتي وسأكون حينها جاهزًا لخوض هذه المباراة".
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