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فهد المولد يعلن موعد عودته للمشاركة في مباريات الاتحاد

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أعلن فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي موعد عودته للمشاركة في مباريات الفريق بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب

العقوبة الموقعة ضده لتعاطي المنشطات .

وقال فهد المولد في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد: "سأعود للتدريبات

الجماعية مع الاتحاد في شهر مارس المقبل، استعدادًا للعودة إلى الملاعب في شهر مايو".

وأضاف: "ستشهد مواجهة الاتحاد أمام النصر يوم 12 مايو المقبل عودتي وسأكون حينها جاهزًا لخوض هذه المباراة".

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