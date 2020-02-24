اتحاد الكرة ينشر اللائحة على موقعه الرسمي بعد بيان الأهلي

فاجأ اتحاد الكرة الجميع، وقام مساء أمس بوضع اللائحة على الموقع الرسمي للاتحاد، بعدما أثار النادي الأهلي أزمة كبيرة وكشف عوار قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في بيان رسمي، وأكد أن هذه القرارات الخاصة بالأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلي لا تستند إلى لائحة، وأن اتحاد الكرة لم يخطر الأندية بأي لوائح.

أعلن الأهلي في وقت سابق أنه خاطب اتحاد الكرة 3 مرات بتواريخ محددة منذ بداية الموسم للإطلاع على اللائحة ومعرفة حقوقه وواجباته، لكنه لم يتلق ردًا من اللجنة المؤقتة للاتحاد حتى تاريخه.

وجاء موقف اتحاد الكرة بعد فوات الأوان، لكنه يحاول تصحيح الخطأ الذي ارتكبه بعدم إخطار الأندية باللائحة

منذ بداية الموسم والدفاع عن قراراته الأخيرة التي أثارت الكثير من الجدل لأن غالبيتها لم يعكس واقع الأحداث المؤسفة التي وقعت من لاعبي الفريقين، وفي الوقت نفسه الرد على بيان الأهلي الذي أوضح للرأي العام أن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق لم تستند إلى نصوص لائحية، وأنها "متفاوتة" وبها ازدواجية في المعايير وكانت انتقامية في حق لاعبي الأهلي، وأنصفت من ارتكب الفعل الفاضح على الملأ وأساء للجميع.