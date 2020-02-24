ما هي الأشهر الحرم ولماذا تضاعف فيها دية القتيل؟

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الثلاثاء الموافق 25 من فبراير الجاري هو أول أيام شهر رجب لعام 1441 هجرية، وقال أن رؤية هلال الشهر لم تتحقق، بعد غروب شمس اليوم الأحد، الـ 29 من شهر جمادي الآخرة.
ويعد شهر رجب من الشهور الأربعة الحرم إلى جانب ذو القعدة وذو الجحة المحرم، وفيها لا يتم القتال - إلا لرد العدوان - وتضاعف فيها فيها الحسنات، وذهب الأمام الشافعي وكثير من العلماء إلى
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نبذة عن الأشهر الحرم
كانت الأشهر الحرم معظمة في شريعة إبراهيم، يعظمونها ويحرمون القتال واستمر ذلك بعد ظهور الإسلام مما أدى إلى تأجيل الأشهر الحرامفي بعض السنوات أو تعجيلها. وقد ذُكر هذا التقويم في القرآن بصيغة الاستنكار والتحريم: "إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين
حفظ الإسلام لهذه الأشهر حرمتها ونهي المسلمون عن انتهاكهاحيث قال النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم؛ ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مُضَر الذي بين جمادى وشعبان"
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