ديسابر يرحل عن تدريب الوداد المغربي وجاريدو الأقرب لقيادة الفريق

كشفت تقارير صحفية مغربية أن سباستيان ديسابر المدير الفني لـ الوداد، اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق بعد النتائج السلبية التي لازمت النادي المغربي في الفترة الأخيرة.
وذكرت التقارير أن ديسابر طلب عقد جلسة مع مجلس إدارة الوداد ومن المرجح أن يتقدم باستقالته عقب الجلسة.
وأشارت التقارير الصحفية أن الإسباني جاريدو سيخلف ديسابر لتدريب الوداد في المرحلة المقبلة.
وكان ديسابر تولي القيادة الفنية للوداد المغربي في نهاية الشهر الماضي قادمًا من بيراميدز المصري، إلا أن الاخفاقات التي مر بها النادي المغربي جعلت مسيرته مهددة مع الوداد.
وحقق ديسابر مع الوداد انتصارين أحدهما في دوري أبطال إفريقيا أمام اتحاد الجزائر والثاني أمام وادي زم بالدوري المغربي، فيما حين تلقى ثلاث هزائم أمام صن داونز بإفريقيا و مبارتان بالدوري أمام الدفاع الجديدي ويوسفية برشيد، وتعادل في آخرى أمام الفتح الرباطي.
يذكر أن الوداد المغربي يستضيف النجم الساحلي التونسي يوم 29 من الشهر الجاري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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