ناشئات الصيد للطائرة يفزن على الجزيرة ببطولة الجمهورية

تغلب فريق 19 سنة ناشئات للكرة الطائرة بنادي الصيد على نظيره الجزيرة بنتيجة 3/صفر فى المباراة التى اقيمت على ملعب الصيد ضمن مباريات بطولة الجمهورية. يشرف على الفريق المدير الفنى كابتن احمد فتحى ، مدرب الفريق كابتن خالد عبد الله ، محلل تقنى كابتن جيلان فضل ، مدرب احمال كابتن احمد عبد العزيز ، ادارى كابتن امام شنن. محلل تقنى كابتن جيلان فضل ، مدرب احمال كابتن احمد عبد العزيز ، ادارى كابتن امام شنن. كما استطاع فريق ١٧سنة ناشئين بصيد الدقى الفوز على نادى الجيش فى الدور قبل النهائى لبطولة الجمهورية بنتيجة 3 / صفر لبطولة الجمهورية بنتيجة 3 / صفر مثل الصيد كلا من اللاعبين محمد حازم، محمد هانى، خالد عمرو، محمد خالد، محمد عادل، احمد ايهاب، يوسف فتحى، عصام السيد، مروان طنطاوى، عمر هيثم، حسين جلال، احمد حافظ، عمر ماجد، محمد اكرم، يحيى محمد، مهاب طنطاوى، احمد محمود، عمر اشرف، عمر وليد، حازم ايهاب، محمد اشرف.

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