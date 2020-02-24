كاراتيه نادي الصيد يفوز ببرونزية بطولة الجمهورية

حققت لاعبات الكاراتية تحت 14 سنة كاتا جماعى بنات بنادى الصيد الميدالية البرونزية لحصولهم على المركز الثالث فى بطولة الجمهورية التى اقيمت بمدينة الاسكندرية فى المركز الاوليمبى للقوات المسلحة. الاوليمبى للقوات المسلحة. ضم الفريق لاعبات الصيد: عاليه عمرو محمد ، زينه عمرو نبيل ، جنا احمد محمد ، سهيله تامر محمود. تامر محمود. ويقود الفريق الجهاز الفنى والادارى: محمود مطر رئيس جهاز، محمد علاء و احمد مصطفي مدربين كاتا ، عماد محمد و هاني كامل إداريين ، مصطفي يوسف أخصائي إصابات ، سيد حنفي جهاز معاون.

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