دقيقة حدادًا على روح عمرو فهمي قبل قمة الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الوقوف دقيقة حدادًا قبل مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساءاليوم على روح عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
كان عمرو فهمي توفى ظهر أمس الأحد بعد صراع مع المرض، ويقام العزاء الخاص به في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في السادس من أكتوبر مساء اليوم.
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