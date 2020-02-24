اتحاد الكرة: الزمالك لم يخطرنا بانسحابه من مباراة الأهلي

أكد مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك حتى الآن لم يخطر الجبلاية بانسحابه من مباراة الأهلي، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري.

وقال المصدر، إن المباراة ستقام في موعدها وبصورة طبيعية وحال عدم حضور الزمالك سيعتبر منسحبًا وستوقع عليه العقوبات وفقًا

للوائح.

ووفقًا للائحة الانضباط، فإن الزمالك تنتظره واحدة من 14 عقوبة منصوص عليها كالآتي:

يعاقب النادي بعقوبة، أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- تحذير

2- التوبيخ

3- غرامة مالية بحد أدنى خمسون ألف جنيه مصري

4- خسارة المباريات

5- اللعب على ملعب محايد

6- منع اللعب على ملعب معين

7- الحرمان من القيد

8- الخصم من النقاط

9- هبوط فريق النادي إلى القسم الأدنى

10- الاستبعاد من المشاركة في إحدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة

11- إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مسابقة أو أكثر

12- منع فريق أو فرق النادي من المشاركة في إحدى أو كل المسابقات

13- الحرمان من الجائزة

14- سحب اللقب

وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة من دون التقيد بالتسلل الوارد لهذه العقوبات.