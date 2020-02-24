رياضة | إينسيني لاعب نابولي: ميسي هو الرقم 1 في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إينسيني لاعب نابولي: ميسي هو الرقم 1 في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف لورينزو إينسيني لاعب نابولي بصعوبة مواجهة فريقه غدًا أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث إنسيني في المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم :"غداً المباراة صعبة، نحن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف :"ميسي هو الرقم 1 في برشلونة، ويجب أن تفعل كل شيء للحد من خطورته".

وتابع :"برشلونة لديه العديد من اللاعبين الجيدين لكني أعتقد بانه بإمكاننا أن نقدم مباراة كبيرة".

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وزاد :"نحن نحاول حل المشاكل الدفاعية, يجب أن نسجل الأهداف لكن قبل كل شيء يجب أن لا نستقبل".

وأشار :"ميسي حالياً هو الأفضل في العالم لكن مارادونا شيء آخر، بالنسبة لنا كنابولي ماردونا هو كل شيء ، إنه شيء مُقدس".

وأوضح :"أنا لا أنام بهدوء لكني آمل أن أفعل ذلك الليلة من أجل التركيز على المباراة, المشجعون دعمونا دائماً وسوف يفعلون ذلك غدًا".

وأتم حديثه :"حققنا الفوز على ليفربول في أرضنا لذلك يجب أن نثق، وأن لا نخاف".