اخبار الرياضه

رياضة | إينسيني لاعب نابولي: ميسي هو الرقم 1 في برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إينسيني لاعب نابولي: هو الرقم 1 في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف لورينزو إينسيني لاعب نابولي بصعوبة مواجهة فريقه غدًا أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي .

وتحدث إنسيني في المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم :"غداً المباراة صعبة، نحن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف :"ميسي هو الرقم 1 في برشلونة، ويجب أن تفعل كل شيء للحد من خطورته".

وتابع :"برشلونة لديه العديد من اللاعبين الجيدين لكني أعتقد بانه بإمكاننا أن نقدم مباراة كبيرة".

Advertisements

وزاد :"نحن نحاول حل المشاكل الدفاعية, يجب أن نسجل الأهداف لكن قبل كل شيء يجب أن لا نستقبل".

وأشار :"ميسي حالياً هو الأفضل في العالم لكن مارادونا شيء آخر، بالنسبة لنا كنابولي ماردونا هو كل شيء ، إنه شيء مُقدس".

وأوضح :"أنا لا أنام بهدوء لكني آمل أن أفعل ذلك الليلة من أجل التركيز على المباراة, المشجعون دعمونا دائماً وسوف يفعلون ذلك غدًا".

وأتم حديثه :"حققنا الفوز على في أرضنا لذلك يجب أن نثق، وأن لا نخاف".

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا