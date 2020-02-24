رياضة | اتحاد الكرة ينشر اللائحة على موقعه الرسمي بعد فوات الأوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة ينشر اللائحة على موقعه الرسمي بعد فوات الأوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ اتحاد الكرة الجميع وقام مساء أمس بوضع اللائحة على الموقع الرسمي للاتحاد بعدما أثار النادي الأهلي أزمة كبيرة وكشف عوار قرارات لجنة الإنضباط والأخلاق في بيان رسمي، وأكد على أن هذه القرارات الخاصة بالأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلي لا تستند إلى لائحة وأن اتحاد الكرة لم يخطر الأندية بأي لوائح، وأنه ( أي الأهلي ) قام بمخاطبة اتحاد الكرة ثلاث مرات بتواريخ محددة منذ بداية الموسم للإطلاع على اللائحة ومعرفة حقوقه وواجباته، لكنه لم يتلق رد من اللجنة المؤقتة للاتحاد حتى تاريخه.

جاء موقف اتحاد الكرة بعد فوات الأوان لكنه يحاول تصحيح الخطأ الذي ارتكبه بعدم إخطار الأندية باللائحة منذ بداية الموسم والدفاع عن قراراته الأخيرة التي أثارت الكثير من الجدل لأن غالبيتها لم يعكس واقع الأحداث المؤسفة التي وقعت من لاعبي الفريقين.

وفي نفس الوقت الرد على بيان الأهلي الذي أوضح للرأي العام أن قرارات لجنة الإنضباط والأخلاق لم تستند إلى نصوص لائحية وأنها "متفاوتة" وبها إزدواجية في المعايير وكانت إنتقامية في حق لاعبي الأهلي وأنصفت من ارتكب الفعل الفاضح على الملأ وأساء للجميع.