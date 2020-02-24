رياضة | طاقم التحكيم يشاهد مباراة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم التحكيم يشاهد مباراة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص طاقم التحكيم اللتواني الذي سيدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الزمالك بالدوري العام، على مشاهدة مباراة الفريقين الأخيرة بكأس السوبر المصري.

وفور وصول طاقم التحكيم مساء أمس، طلب الحصول على نسخة من المباراة الأخيرة، من أجل الاطلاع على الأجواء العامة للمباراة، خاصةً أنه سيقوم بإدارتها للمرة الأولى في تاريخه.

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ويثير الغموض حول إقامة المباراة، بسبب إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك، الانسحاب من المباراة اعتراضًا على وجود عمرو الجنايني رئيسًا للاتحاد المصري.

وكان الزمالك توج بلقب كأس السوبر المصري، على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، بالمباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.