رياضة | الأمن يحاصر استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يحاصر استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط ملعب القاهرة الدولي تأمينًا مكثفًا من قبل قوات الشرطة المصرية، قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويأتي تواجد القوات الأمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حول محيط الملعب، من أجل مراجعة الخطة التأمينية وخطوط السير الخاصة بوصول طرفي المباراة وأماكن الدخول وإجراءات التأمين والتعقيم.

كما تشمل خطة التأمين، الأبواب المختلفة للملعب، من أجل إخراج المباراة في إطارها الرياضي، والحد من عمليات الشغب التي قد تشهدها خارج أسوار الملعب.

ويستضيف الأهلي الزمالك، مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.