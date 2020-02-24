رياضة | سر إلغاء مران الزمالك قبل ساعات من القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر إلغاء مران الزمالك قبل ساعات من القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن موقف الفريق من خوض لقاء القمة أمام الأهلي واضح وهو عدم لعب المباراة.

وقال حافظ في تصريحات صحفية: الزمالك متمسك بموقفه بعدم استكمال الدوري مضيفا أن هناك مجموعة من اللاعبين خاضوا تدريباتهم فى الجيم في حين حصل عدد من اللاعبين على راحة من التدريبات، ولم يستكمل المران بسبب حالة الطقس وإرهاق عدد كبير من لاعبي الفريق.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور أعلن عدم استكمال مسابقة الدوري إلا بعد رحيل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة في الوقت الذي يرتبط فيه الزمالك بمباراة مهمة أمام الأهلي فى السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين بالدوري.