رياضة | كارتيرون يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن موقف الزمالك وحكايته مع محمد هاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن موقف الزمالك وحكايته مع محمد هاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها اليوم، الاثنين، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولكن مازال موقف نادى الزمالك غير واضح من لعب المباراة بعدما قرر رئيس القلعة البيضاء المستشار مرتضى منصور عدم لعب المباراة وعدم إستكمال بطولة الدوري المصري.

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وقال باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365 الرياضي" :" أنا لا أعرف حتي الأن مباراة الأهلي سُتلعب أم لا، ولكننى كنت فى الفندق مع اللاعبين، ولكن ننفذ كلام رئيس النادي وأفعل بالطبع ما يريده مني ".

وعن رسالته لجماهير القلعة البيضاء عقب التتويج ببطولتى السوبر الإفريقي والمصري فى فترة قصيرة، قال :" إنهم يستحقوا ذلك، يستحقوا التتويج بالبطولات ".

وعن الحديث الذى دار بينه وبين محمد هاني لاعب الاهلي عقب مباراة السوبر المصري، بعدما أضاع ظهير الاهلى ركلة جزاء، قال :" كنت اريده أن يتحسن" يواسيه ".