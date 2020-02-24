رياضة | جاتوزو يتحدى ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاتوزو يتحدى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي على صعوبة مواجهة فريق برشلونة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء غدا في إطار ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جاتوزو في تصريحات صحفية : "علينا تقديم مُباراة مثالية على صعيد الدفاع والهجوم، ‏وأنا قلق من برشلونة مع كيكي سيتين يستعيدون الكرة بسرعة أكبر مقارنة بفترة فالفيردي".

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وأضاف : "‏ميسي هو الأفضل انه الاعب مُذهل وهو مثال حي لكل الأطفال، ‏وما اريده من فريقي هو احترام الخصم واللعب بـ إيجابية والمُقاتلة حتى الدقيقة الأخيرة".

وأكمل : "سنواجه برشلونة وليس ميسي فقط، ‏وغداً أريد نابولي الذي لا يخاف، وفي السان باولو صنعنا مصائب ولم أرى مباريات رائعة سوى تلك ضد يوفنتوس".

وتابع : "‏يقولون أن برشلونة أتى مع 14 لاعب وبعض الأطفال, وأنا أقول لكم شاهدوهم غداً، ‏وأنا أحب فلسفة سيتين، حيث كلفني الكثير من المال لإرسال شخص يتجسس عليه في لاس بالماس".