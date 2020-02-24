رياضة | جاتوزو يتوعد برشلونة: كيف أتيتم لنا بـ14 لاعبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاتوزو يتوعد برشلونة: كيف أتيتم لنا بـ14 لاعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي إنه قلق من مواجهة برشلونة غدًا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف جاتوزو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"أنا قلق من مواجهة البارسا، رغم غياباتهم، إلا أن أصبحوا يستعيدون الكرة بسرعة أكثر مما كانوا عليه مع فالفيردي".

وتابع :"يجب أن نقدم مباراة مثالية ضد البارسا، سواء في الدفاع أو الهجوم وعلينا بدل كل ما نملك".

وواصل :"ميسي لاعب مذهل، هو مثال لكل الشبان الصغار في كرة القدم، هو الأفضل ولديه جودة لا تصدق".

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وأشار :"أربد أن أرى فريقي يلعب بتركيز عالي جدا، ويحترم الخصم ويقاتل حتى النهاية".

وأوضح :"لا يمكننا التركيز فقط على ميسي غدا، نحن نلعب ضد البارسا، ونحتاج أن نلعب كفريق واحد".

وزاد :"غدا أريد فريقي أن يعرف كيف يعاني، وأن يقوم اللاعبون بمساعدة بعضهم البعض منذ البداية وحتى النهاية".

وأتم حديثه :" ما أريده من فريقي هو احترام الخصم، واللعب بإيجابية والمُقاتلة حتى الدقيقة الأخيرة".