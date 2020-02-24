رياضة | نجم نابولي : ميسي الأفضل ومارادونا لاعبنا المقدس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي : ميسي الأفضل ومارادونا لاعبنا المقدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال إينسيني في تصريحات صحفية : "غداً المباراة صعبة ونحن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة، وبرشلونة لديه العديد من اللاعبين الجيدين لكني أعتقد بانه بإمكاننا أن نقدم مباراة كبيرة".
وأضاف : "نحن نحاول حل المشاكل الدفاعية، ويجب أن نسجل الأهداف لكن قبل كل شيء يجب أن لا نستقبل".
وواصل : "ميسي حالياً هو الأفضل في العالم لكن مارادونا شيء آخر، وحالياً هو الأفضل لكن بالنسبة لنا كـ نابولي ماردونا هو كل شيء انه شيء مُقدس".
وتابع : "حققنا الفوز على ليفربول في أرضنا لذلك يجب أن نثق، وآمل أن أسجل غداً لكن حتى لو سجل الحارس اوسبينا لا يوجد مشكلة".