رياضة | بعد وفاته.. من هو عمرو فهمي سكرتير عام الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاته.. من هو عمرو فهمي سكرتير عام الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى أمس عمرو مصطفى مراد فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي السابق لكرة القدم ، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 37 عاما.

و ولد الراحل عمرو فهمي في حي الزمالك في عام 1983، وحصل على بكالريوس إدارة الأعمال من الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، ودبلومة الفيفا في إدارة كرة القدم، وتم تعيينه مديرا لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

تأسيس الألتراس

وكان عمرو فهمي أحد مؤسسي رابطة مشجعي الأهلي "ألتراس أهلاوي" في عام 2006 ، والتي رأت النور بعد رفع العلم الشهير في مباراة ريال مدريد في عام 2001، قبل انتقاله للعمل في الاتحاد الأفريقي.

ينتمي الراحل عمرو فهمي لأسرة أهلاوية عريقة، فجده مراد فهمي لاعب الأهلي السابق، ومدير الكرة وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر في مناسبات سابقة، وعمل مدير لقطاع مسابقات الفيفيا وكان المصري الأول الذي شغل هذا المنصب، وشغل منصب سكرتير الاتحاد الأفريقي، ووالده " مصطفي فهمي" الذي عرف بشدة انتمائه للأهلي، واستمر في منصب سكرتير الكاف مدة تزيد 28 عاما.

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وعمل عمرو فهمي في إدارة مسابقات الاتحاد الأفريقي بين عامي 2007و2015، ومنها كأس أفريقيا للمحليين، بالإضافة إلي الاستعانة بخدماته في بطولة كاس العالم للشباب في تركيا التي أقيمت في عام 2013، قبل أن يتولي منصب سكرتير عام الكاف في عام 2017. وعمل عمرو فهمي في إدارة مسابقات الاتحاد الأفريقي بين عامي 2007و2015، ومنها كأس أفريقيا للمحليين، بالإضافة إلي الاستعانة بخدماته في بطولة كاس العالم للشباب في تركيا التي أقيمت في عام 2013، قبل أن يتولي منصب سكرتير عام الكاف في عام 2017. وأعلن الترشح لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" المحدد لها عام 2021، وكان شعار حملة عمرو فهمي يشمل مكافحة الفساد وتطبيق الاحترافية في الكرة الافريقية. الصراع مع الكاف

ووجه عمرو فهمي عقب رحيله من منصبه في الكاف، تهمة احتيال مادي بصدد إنفاق 474 ألف دولار على سيارات خاصة بأحمد أحمد رئيس الكاف، كذلك الكشف عن وثيقة تتضمن 740 ألف دولار لتمويل شركات الشحن المسئولة عن نقل المعدات الرياضية، بالإضافة إلى رشاوي جنسية تمس عدد كبير من أعضاء الكاف. وأعلن الكاف رحيله عن منصبه بسبب أسباب صحية، ولكن كان السبب الحقيقي وراء إقالته من المنصب، تهديده بالافصاح عن حالات الفساد والرشاوى لرئيس الاتحاد أحمد أحمد.

وأعلن فهمي قبل وفاته بشهور الترشح لخوض انتخابات رئاسة "الكاف" المحدد لها عام 2021 لكنه رحل ليترك حربه مع مسئولي الاتحاد الإفريقي .