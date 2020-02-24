رياضة | الخطيب يغيب عن حضور القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يغيب عن حضور القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، الحضور بالكامل بمباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نادي الزمالك، خلال لقاء الفريقين بالدوري العام.

ويحضر المجلس بالكامل باستثناء محمود الخطيب، والذي يعاني من آلام في الظهر تمنعه من التواجد في ملعب المباراة، لمؤازرة الفريق.

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ويأتي قرار مجلس الإدارة، من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، خاصةً أن المباراة تعد من أهم لقاءات الموسم، بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي.

كما يأتي حضور المجلس من أجل دعم الفريق، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.