رياضة | عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثل الحكومة المصرية اتصالاً بمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صباح اليوم الإثنين لإنهاء أزمة إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها اليوم في تمام السابعة والنصف مساءاً.

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وطلب وزير الرياضة من رئيس الزمالك تهدئة الأجواء ولعب المباراة حفاظاً على شكل الرياضة المصرية وامثالاً للقانون ولائحة اتحاد الكرة.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن بالأمس عدم خوض اللقاء والانسحاب من مسابقة الدوري المصري وذلك بسبب العقوبات التي أصدرها الاتحاد ضد القطبين على خلفية الأحداث التي تلت مباراة القمة في السوبر المصري والذي أقيم بالإمارات الخميس الماضي.

