انت الان تتابع جوارديولا يحث سيتي على إظهار شخصيته المتميزة أمام ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي

أطلق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل انجلترا نداء إلى لاعبي فريقه يحثهم فيه على إظهار شخصيتهم المتميزة والقتال حتى أخر ثانية في مباراتهم المقبلة خارج أرضهم في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة ريال مدريد الإسباني بعد غد الأربعاء.

ولم يسبق لسيتي تجاوز الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية الأولى للأندية.

وبسبب عقوبة من الاتحاد الأوروبي للعبة الشعبية نتيجة مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف سيغيب سيتي عن البطولة في الموسمين المقبلين.

وسيواجه سيتي مهمة صعبة في مواجهة النادي الملكي الذي توج باللقب 13 مرة.

وعن المهمة المقبلة لفريقه قال جوارديولا الإسباني للصحفيين بعد الفوز 1-صفر على ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز "سيتعين علينا إظهار شخصيتنا المتميزة وأنا أعرف أنني واللاعبين والنادي بكامله نريد القتال حتى النهاية من أجل هذا اللقب.

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"هذا هو الاختبار الحقيقي. ملوك البطولة في مواجهة فريق غير معتاد على خوض مثل هذه المباريات كثيرا لأن أفضل أداء لنا كان الوصول لقبل النهائي..

"لكن إذا أردت فعل هذا (الفوز باللقب) فسيكون عليك مواجهة مثل هذه الفرق عاجلا أو آجلا. وسيكون عليك الفوز على ريال مدريد وعلى برشلونة والفوز على بايرن ميونيخ. سيكون عليك الفوز على الفرق الكبيرة جدا."

وأضاف جوارديولا "إذا نجحنا في المهمة فسنكون في قمة السعادة. وإن لم ننح فسنحاول في الموسم المقبل.. في الموسم المقبل لا أعرف لكن عندما يتسنى لنا اللعب فإننا سنعود."

ولم يفز سيتي على ريال مدريد في أربع مواجهات سابقة في دوري الأبطال.