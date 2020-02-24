شكرا لقرائتكم خبر عن «سيميوني» يدخل دائرة اهتمامات بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، دائرة اهتمامات نادي بايرن ميونخ الألماني لتولي تدريب الفريق، حسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية. Advertisements ويتولى حاليًا هانز فليك تدريب النادي البافاري بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، بعد إقالة نيكو كوفاتش. ولم يحدد بايرن بعد خليفة «كوفاتش»، ويبدو عازمًا على بداية مشروع جديد بقيادة الأرجنتيني «سيميوني». وحقق «سيميوني» العديد من الإنجازات مع أتلتيكو مدريد، ومنها الفوز بالدوري الإسباني والدوري الأوروبي والوصول لنهائي دوري الأبطال مرتين.

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