شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يسعى لمواصلة نتائجه الطيبة في كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية والمشرف على منتخب الشباب، اجتماعا مع اللاعبين قبل مباراة اليوم أمام المنتخب الفلسطينى في ختام مبارياته في الدور الأول لمنافسات بطولة كأس العرب للشباب المقامة حاليا في السعودية.

حضر الاجتماع الجهاز الفنى بقيادة الكابتن ربيع ياسين المدير الفنى، حيث طلب نائب رئيس اللجنة من اللاعبين ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز وهو ما تواعد عليه اللاعبون في طريق التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.

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كان منتخب الشباب قد استهل مبارياته بالفوز على نظيره الجزائري 4-1 وتعادل مع المنتخب السعودي 2-2.

وتحدث نائب رئيس اللجنة الخماسية والمشرف على منتخب الشباب، مع اللاعبين عن أهمية السلوك الأخلاقي الرياضي المثالي وأن يضعوا نصب أعينهم انهم يلعبون باسم الوطن الغالي مصر، ولابد أن يظهروا بالمستوى الأخلاقي والفني الذي يتناسب مع قيمة مصر.

وشرح لهم معني الطموح الإيجابي والسلبية والنظر للمستقبل واتخاذ القدوة الحسنة، وقال: «محمد صلاح وتريزيجيه والنني وحجازي والمحمدي المحترفين ضعوهم نصب اعينكم قدوة حسنة في سلوكهم وفنياتهم».

وأوضح أن ميثاق اللاعب الأخلاقي يتضمن الالتزام داخل وخارج الملعب وعدم المبالغة في الفرح عند الفوز مراعاة لشعور المهزوم وتقبل الهزيمة وتهنئة الفائز، واحترام القانون والحكام والمرافقين والمدربين والجمهور والزملاء والقواعد والمنشآت كلها مواثيق أخلاقية يجب أن تتحلوا بها من الآن.