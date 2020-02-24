حيرة في الملكي  بشأن طريقة علاج هازارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

تلقي عشاق ريال مدريد صدمة جديدة بتعرض نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد لإصابة جديدة ستبعده عن المشاركة في المباريات المقبلة لفترة طويلة والتي جاءت قبل المباراة المهمة مع مانشستر سيتي في إطار منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة الغريم التقليدي في كلاسيكو الأرض.

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ونشرت صحيفة آس الأسبانية تقرير بطبيعة إصابة النجم البلجيكي وأوضحت أن هناك جدل واسع داخل جدران الملكي بشأن طريقة علاج هازارد.

وأوضحت الصحيفة أن هناك خيارين أمام أطباء ريال مدريد والأول هو معالجة اللاعب بشكل طبيعي مع وضع برنامج خاص له و الثاني اللجوء للتدخل الجراحي.

وذكرت الصحيفة أن التدخل الجراحي يعني إنتهاء موسم اللاعب البلجيكي داخل جدران النادي الملكي وتقليل فرص مشاركته مع المنتخب البلجيكي في يورو 2020 ولكن ننتظر أخر المستجدات بشأن كيفية علاج النجم البلجيكي.